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Поліція евакуювала 19 дітей з небезпечних районів Харківщини

Поліція евакуювала 19 дітей з небезпечних районів Харківщини

4 листопада з небезпечних населених пунктів Куп’янського району поліція вивезла 19 дітей з батьками. Потребують евакуації ще 100 дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Співробітники поліції Харківщини спільно з волонтерами та владою Куп’янської громади проводять роз’яснювальні бесіди серед місцевих жителів з приводу необхідності виїзду з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку рф.

Евакуація населення з території Куп’янської, Дворічанської, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської громад проводиться відповідно до затверджених Планів евакуації населення територіальних громад.

Наразі триває обов’язкова евакуація на території Куп’янської міської територіальної громади.

Нагадаємо, обов’язкова евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб на території Куп’янського району проводиться згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та наказом Харківської обласної військової адміністрації від 3 листопада поточного року.

Агентство Телевидения Новости

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