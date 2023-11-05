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Спецпризначенці СБУ знищили ворожі «Термінатор» та «Сонцепьок»
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ знищили бойову машину підтримки танків (БМПТ) «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Також ліквідовано 145 окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Крім того, лише за тиждень наші воїни у найгарячіших точках вразили:
▪️ 19 танків
▪️ 12 ББМ
▪️ 9 артсистем та 1 РСЗВ
▪️ 3 системи ППО
▪️ 29 ворожих БпЛА
▪️ 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки
▪️ 60 авто
▪️ 29 ворожих укріплень
▪️ 2 склади з БК