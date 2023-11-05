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Спецпризначенці СБУ знищили ворожі «Термінатор» та «Сонцепьок»

Спецпризначенці СБУ знищили ворожі «Термінатор» та «Сонцепьок»

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ знищили бойову машину підтримки танків (БМПТ) «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Також ліквідовано 145 окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Крім того, лише за тиждень наші воїни у найгарячіших точках вразили:

▪️ 19 танків

▪️ 12 ББМ

▪️ 9 артсистем та 1 РСЗВ

▪️ 3 системи ППО

▪️ 29 ворожих БпЛА

▪️ 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

▪️ 60 авто

▪️ 29 ворожих укріплень

▪️ 2 склади з БК

Агентство Телевидения Новости

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