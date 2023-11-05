Спецпризначенці СБУ знищили ворожі «Термінатор» та «Сонцепьок»

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ знищили бойову машину підтримки танків (БМПТ) «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Також ліквідовано 145 окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Крім того, лише за тиждень наші воїни у найгарячіших точках вразили:

▪️ 19 танків

▪️ 12 ББМ

▪️ 9 артсистем та 1 РСЗВ

▪️ 3 системи ППО

▪️ 29 ворожих БпЛА

▪️ 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

▪️ 60 авто

▪️ 29 ворожих укріплень

▪️ 2 склади з БК

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