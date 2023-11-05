Під Харковом ДСНСники врятували рибалку, який випав з човна

5 листопада близько 10:30 до Служби порятунку надійшов тривожний сигнал про те, що на водоймі у селищі Безлюдівка Харківського району потерпає людина.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

До місця пригоди негайно вирушило оперативне відділення 11-ї частини ДСНС.

Вже за лічені хвилини рятувальники прибули на місце та врятували 53-річного рибалку, котрий випав з власного човна і вже ледь міг триматися за нього. Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги.

Вся рятувальна операція зайняла близько 10 хвилин.

Агентство Телевидения Новости