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Під Харковом ДСНСники врятували рибалку, який випав з човна
5 листопада близько 10:30 до Служби порятунку надійшов тривожний сигнал про те, що на водоймі у селищі Безлюдівка Харківського району потерпає людина.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
До місця пригоди негайно вирушило оперативне відділення 11-ї частини ДСНС.
Вже за лічені хвилини рятувальники прибули на місце та врятували 53-річного рибалку, котрий випав з власного човна і вже ледь міг триматися за нього. Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги.
Вся рятувальна операція зайняла близько 10 хвилин.