ДБР направило до суду справи трьох зрадників та колаборантів з Харківщини

Завершено спеціальне досудове розслідування щодо правоохоронця, курсанта та лісничого з Харківської області.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Експравоохоронець після окупації селища Шевченкове Куп’янського району добровільно влаштувався в так звану «народну міліцію» окупантів.

Разом із загарбниками зрадник чергував у відділку, патрулював вулиці, затримував місцевих жителів. За роботу на ворога він щомісяця отримував 60 тисяч російських рублів.

Інший фігурант до окупації працював в Борівському лісництві майстром лісу. Коли ж селище захопили росіяни, то він почав керувати місцевим лісгоспом на користь загарбників.

Чоловік набирав на роботу інших колаборантів, організовував незаконну заготівлю деревини, яку військові рф використовували для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд.

Під час звільнення регіону колишній правоохоронець та лісник встигли втекти до рф. Вони обвинувачуються в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також завершено досудове розслідування стосовно курсанта одного із правоохоронних вишів Харківщини.

На початку російського повномасштабного вторгнення до України він перебував у відпустці, але не повернувся на місце служби та виїхав до окупованого Мелітополя. Тут курсант домовився про співпрацю з окупаційною владою, отримав паспорт громадянина рф та зареєстрував фірму з продажу алкоголю.

Також він почав займатися вантажними перевезеннями. Кожного місяця його підприємства регулярно сплачують податки, які наповнюють окупаційну казну.

Він обвинувачується у нез’явленні до місця служби з відпустки з метою ухилення від військової служби та колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 408 та ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости