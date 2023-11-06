Тимчасово зупинені 25 ліфтів у Харкові: «Харківміськліфт»

За минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» опрацювали 1210 заявок містян.

З 30 жовтня по 3 листопада працівники підприємства відремонтували і запустили 13 ліфтів, повідомляє пресслужба міськради.

Роботи проводилися в будинках на пр. Жуковського, пр. Перемоги, вул. Баварській, вул. Валдайській, вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Валентинівській, вул. Клочківській, вул. Астрономічній.

Загалом у житлових будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів, 25 – тимчасово зупинені.

Крім того, фахівці КСП контролюють роботу 269 підйомників у будинках ОСББ, ЖК та ЖСК, а також 75 ліфтів у закладах охорони здоров’я.

На підприємстві нагадали, що під час повітряної тривоги користуватися ліфтом не можна.

Агентство Телевидения Новости