Пошкоджено навчальний заклад: прокурори зафіксували наслідки обстрілу Вовчанська

Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки ворожих артобстрілів міста Вовчанськ.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

За даними слідства, 5 і 6 листопада російські військові систематично обстрілювали місто Вовчанськ.

Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та житлові будинки.

За попередніми даними, окупанти завдали ударів по місту з артилерії.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости