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Пошкоджено навчальний заклад: прокурори зафіксували наслідки обстрілу Вовчанська
Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки ворожих артобстрілів міста Вовчанськ.
Про це повідомляє прокуратура Харківській області.
За даними слідства, 5 і 6 листопада російські військові систематично обстрілювали місто Вовчанськ.
Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та житлові будинки.
За попередніми даними, окупанти завдали ударів по місту з артилерії.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.