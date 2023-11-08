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На Північній Салтівці планують ввімкнути фонарі на кількох вулицях

На Північній Салтівці планують ввімкнути фонарі на кількох вулицях

КП «Міськсвітло» запланувало включення зовнішнього освітлення «червоних ліній» на низці вулиць Північної Салтівки.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У тестовому режимі планують вмикати вуличні ліхтарі на вул. Леся Сердюка (від вул. Бучми до вул. Н. Ужвій), вул. Наталії Ужвій (від вул. Леся Сердюка до вул. Гвардійців-Широнінців), вул. Гвардійців-Широнінців (від вул. Н. Ужвій до вул. Дружби Народів), вул. Дружби Народів (від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Леся Сердюка), вул. Метробудівників (непарна сторона від вул. Леся Сердюка до вул. Гвардійців-Широнінців).

Як повідомили на підприємстві «Міськсвітло», завдяки реконструкції там було відновлено роботу 336 світильників та понад 10 км мереж.

Агентство Телевидения Новости

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