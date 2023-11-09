«Там немає свободи слова»: в Угорщині заявили, що Україні немає місця в ЄС

В Угорщині продовжують активно обговорювати події, пов’язані з Україною. Останньою заявою стало твердження про те, що в разі війни Україна не вступить до складу Європейського союзу.

Про це угорський дипломат Петер Сійярто заявив у своєму Facebook, пише Фокус.

За словами Сіярто, оцінка Єврокомісії про те, що Україна не виконала умови, є «правильною».

«Спосіб, у який Україна порушує найбільш основоположні права ЄС у питанні прав національних меншин, особливо кричущий. А оскільки, згідно з оцінкою ЄС, Україна не виконала умов для членства, ми не вважаємо, що будь-який подальший прогрес у питанні про переговори про вступ з Україною є своєчасним», — заявив він.

Глава МЗС Угорщини висловив свою думку щодо можливого вступу України до Європейського союзу в період військових дій у країні. За його твердженням, це може призвести до війни в «співтоваристві», що, на його думку, небажано для всіх.

«Україна перебуває у стані війни, тож можемо побачити, що там не дотримуються ані свободи слова, ані свободи вираження поглядів, і вибори не проводяться теж.

Було б очевидно абсурдним для держав-членів ЄС ухвалювати позицію щодо того, як в Україні за таких умов функціонують інститути верховенства права», — не зупинявся Сійярто.

У відповідь на політичні заяви Будапешта віцепрем’єрка України Ольга Стефанишина заявила, що обіцянки «блокувати вступ» України до Євросоюзу не завадять реальним зусиллям із розв’язання питання освіти угорської меншини в країні.

Угорщину обурює нещодавно запроваджений закон. Він зобов’язує нацменшини — не тільки угорську — отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

Агентство Телевидения Новости