«Харків не може чекати на закінчення війни, працюємо над планом відновлення», – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов 8 листопада взяв участь у роботі Всесвітнього конгресу «Smart City Expo», який проходить у Барселоні (Іспанія).

Цей захід проводиться з 2011 року та є найбільшою подією у світі, присвяченою містам та міським інноваціям, повідомляє міськрада.

У своєму виступі Ігор Терехов розповів, яким був Харків до повномасштабного вторгнення росії в Україну, як місто впоралося з викликами та як планує своє відновлення.

За його словами, Харків не може чекати на закінчення війни, тому вже зараз разом із Фундацією Нормана Фостера працює над створенням оновленого Генерального плану розвитку міста.

«Так, ми платимо дуже велику ціну за нашу незалежність та демократію у світі.

Але при цьому ми маємо унікальну можливість, і я запрошую інвесторів, приватний бізнес та інші держави разом з нами увійти в історію та створити ідеальне місто майбутнього», – зазначив Ігор Терехов.

Мер Харкова відзначив важливість світової підтримки України, зокрема, щодо відбудови, та підкреслив, що місто має чіткий план дій для того, щоб стати сучасним європейським мегаполісом.

Агентство Телевидения Новости