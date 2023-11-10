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Компенсація за знищене майно: хто з харків’ян перший в черзі
Комісія з перевірки заявок на компенсацію за зруйноване житло вже найближчим часом почне розглядати звернення містян.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За даними Департаменту житлово-комунального господарства, загалом харків’яни надіслали 891 заявку на компенсацію збитків. Першими комісія розгляне запити жителів 16-поверхівки на вул. Наталії Ужвій, 82.
Подати відповідну заяву можна через застосунок «Дія», обравши послугу «Компенсація за знищене майно».