Компенсація за знищене майно: хто з харків’ян перший в черзі

Комісія з перевірки заявок на компенсацію за зруйноване житло вже найближчим часом почне розглядати звернення містян.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту житлово-комунального господарства, загалом харків’яни надіслали 891 заявку на компенсацію збитків. Першими комісія розгляне запити жителів 16-поверхівки на вул. Наталії Ужвій, 82.

Подати відповідну заяву можна через застосунок «Дія», обравши послугу «Компенсація за знищене майно».

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