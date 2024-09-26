Республіканці у Палаті представників вимагають провести розслідування візиту Зеленського в США цього тижня, - Washington Examiner

Зокрема, група з дев'яти республіканців на чолі з Ленсом Гуденом (Техас) запитує інформацію з Міністерств юстиції та оборони, щоб визначити, чи був візит Зеленського до Пенсільванії на початку цього тижня «політично мотивованим» і сплачений коштами США.

Зокрема, вони запитують, чи був Зеленський доставлений до Пенсільванії на військовому літаку США і чи перебував він під захистом Секретної служби. А також ставить питання, чому президента України супроводжували лише демократи.

У запиті цитуються заяви Зеленського, що республіканський кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс був «надто радикальний», а Трамп «насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як».

Нагадаю, Зеленський привселюдно говорив, що хоче зустрітися з Трампом, проте після його заяв, які розкритикували республіканці, Трамп на зустріч не погодився.

Здається, Трамп все більше точить зуб не тільки на Зеленського, а і на Україну в цілому - вона його просто дратує. Хоча незбалансована політика нинішньої влади на американському напрямі (невже так важко було просто обходити у своїх виступах тему американських виборів?) свою роль також зіграла.

У доповнення... Комітет з нагляду палати представників Конгресу США розпочав розслідування через переліт Володимира Зеленського до Пенсільванії для відвідування заводу боєприпасів «на гроші американських платників податків».

Конгресмен Комер назвав поїздку українського президента «елементом передвиборчої кампанії Камали Харріс» у ключовому для неї штаті. Він заявив, що комітет запросить документи у Білого дому, Мін'юсту та Пентагону.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20586

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