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Как в россии борются со смертностью от коронавируса?

Как в россии борются со смертностью от коронавируса?

Роспотребнадзор сообщает, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране за последнюю неделю увеличилась почти на 25% (880 тысяч случаев), а коронавирусной инфекцией - на 11,4%.

Превышение среднего показателя заболеваемости фиксируется в 40 регионах россии. А в это же время в регионах россии продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Население россии даже не удивляется, как все вовремя делают. На фоне бушующей инфекции такие прививки только ухудшат ситуацию.

За прошедшую неделю в рф также зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе. Там же набирает оборотов новый вариант COVID-19 – XEC, за которым МОЗ рф просто «продолжает мониторить ситуацию».

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах россии. Но чудесным образом из 36 тысяч заболевших на COVID-19 за прошедшую неделю умерло всего 27 человек. Все сразу в это и поверили!

Такая статистика очень порадовала обитателей кремля. Там в серьез задумались, не перевести ли весь отдел статистики МОЗ рф в министерство обороны к Белоусову, чтобы количество потерь за неделю было не 8 - 9 тысяч солдат. Военным такая идея понравилась и в скором времени ждем результатов.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1887

Новости портала «Весь Харьков»

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