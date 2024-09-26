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Адміністрація Джо Байдена працює над "планом Б" для України

Адміністрація Джо Байдена працює над "планом Б" для продовження надання військової допомоги для України на суму 5,9 млрд доларів до того, як закінчиться фінансування наприкінці місяця — Politico.

За словами представника Пентагону, підполковника Чарлі Дітца, якщо цей план буде зроблено вчасно, "постачання допомоги можуть без проблем вийти за межі фінансового року".

Видання пише, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням перенести на наступний рік 5,9 млрд доларів президентських повноважень на скорочення бюджету, які вона не використала. Зазначається, що наразі ці повноваження є основним інструментом Вашингтона для озброєння України.

Джерело: https://t.me/znua_live/168598

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