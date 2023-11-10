80 тисяч російських рублів — ціна зради: завершено спецрозслідування стосовно експоліціянта з Харківщини

Під час окупації Куп’янська діючий правоохоронець перейшов на бік ворога. На той момент він обіймав посаду поліцейського відділу реагування патрульної поліції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області. Спочатку зрадник віддано ніс службу на російських блокпостах. Після цього він вирішив офіційно «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», подавши для цього необхідні документи.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Зрадника призначили на посаду «и. о. начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у псевдоправоохоронному органі.

У відповідності до російського законодавства він виносив «постановления об отказе в возбуждении уголовных дел» за порушення правил дорожнього руху особами у тимчасово окупованому Куп’янському районі. Крім того, «правоохранитель» погоджував графіки та схеми руху автобусів з м. Купʼянськ до окупованої АР Крим та російського Бєлгорода.

За роботу на ворогів чоловік отримував щомісячно 80 тисяч російських рублів.

Згодом «правоохранитель» встиг отримати нову посаду — «заместителя командира роты отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения» у незаконному органі «УВД ВГА Харьковской области».

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Чоловіка звільнено з органів Національної поліції України. Нині він переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук.

Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости