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У Харкові затримали наркозакладника

У Харкові затримали наркозакладника

9 листопада у Харкові під час патрулювання на вулиці Валентинівській увагу патрульних привернув підозрілий чоловік: громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з їхнього поля зору.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, під час якої інспектори виявили у громадянина згорток з речовиною синтетичного походження.

«Громадянин зізнався, що це наркотики, які він розповсюджує через так звані «закладки». Також в телефоні він показав численні фото з місцями, де він раніше залишав аналогічні згортки», – розповіли в патрульній поліції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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