У Харкові затримали наркозакладника
9 листопада у Харкові під час патрулювання на вулиці Валентинівській увагу патрульних привернув підозрілий чоловік: громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з їхнього поля зору.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, під час якої інспектори виявили у громадянина згорток з речовиною синтетичного походження.
«Громадянин зізнався, що це наркотики, які він розповсюджує через так звані «закладки». Також в телефоні він показав численні фото з місцями, де він раніше залишав аналогічні згортки», – розповіли в патрульній поліції.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.