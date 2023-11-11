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У Харкові з ножем напали на підлітка та відібрали телефон
На дитячому майданчику нападники приставили ніж до дитини та забрали у нього мобільний телефон.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Поліцейські сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 в ході проведення оперативних заходів виявили 16 та 23-річних нападників, мешканців Індустріального району.
Останній наразі відбуває умовний строк.
Зловмисники встигли здати телефон до ломбарду. Речові докази вилучено.
Порушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення їм про підозри за скоєння розбою.