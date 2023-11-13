У Харкові горів дах будівлі в районі Сортировки

12 листопада о 18:32 рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі на вулиці Залізничній у Харкові. Вона трапилась з причини, не пов’язаної з військовими діями.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Горів дах будівлі, що тривалий час не експлуатувалась. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу близько 300 кв. м.

Вже о 20:40 пожежу вдалось локалізувати та о 23:53 ліквідувати. Постраждалих немає.

З вогнем боролись 6 оперативних відділень ДСНС у складі 6 пожежних автоцистерн та 30 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости