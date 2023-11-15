Оголошено в розшук колаборантку, яка очолювала відділення пенсійного фонду при окупантах в Ізюмі

Під час окупації Ізюма 48-річна місцева жителька погодилась на співпрацю з ворогом. У липні минулого року жінка добровільно обійняла посаду «и. о. начальника отделения пенсионного фонда Изюмского района».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка здійснювала керівництво очолюваним відділом, видавала розпорядження та вказівки, в подальшому контролюючи їхнє виконання підлеглими працівниками.

Крім того, жінка займалась набором нових співробітників до відділу та відповідала за подання звітності до «военно-гражданской администрации Харьковской области».

Також обвинувачена вела облік осіб, які потребували отримання пенсій, виплат соціального забезпечення і організовувала видачу так званої «грошової допомоги» від держави-агресорки в розмірі 10 тис. російських рублів.

Колаборантку оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченій загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости