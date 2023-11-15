Колишній поліцейський з Харківщини за співпрацю з рф отримав 15 років тюрми

У травні 2022 року колишній поліцейський відділу реагування патрульної поліції Купʼянського РВП ГУНП в області з власної ініціативи пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перебуваючи в окупованому м. Купʼянськ, він написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВГА Харьковской области» про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу. Зрадник подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних і підписав «трудовой договор». Він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора – дежурного дежурной части» в «УВД ВГА Харьковской области».

На псевдопосаді переважно він займався тим, що здійснював дактилоскопіювання пальців рук мирних мешканців, яких незаконно затримували російські військові.

Перед деокупацією Купʼянська зрадник встиг отримати нову посаду «оперативного дежурного дежурной части».

За свою віддану роботу на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.

21 грудня 2022 року правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України затримали чоловіка у Куп’янську, коли він вкотре заховався на горищі будинку.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним експоліціянта у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости