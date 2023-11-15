6 років увʼязнення з конфіскацією майна: двох колаборантів з Харківщини відправили за ґрати

На Харківщині 55-річний мешканець с. Велика Шапківка добровільно пішов на співпрацю з ворогом. У червні 2022 року він погодився обійняти посаду «в. о. заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу ВЦА Куп’янського району Харківської області».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Колаборант проводив облік суб’єктів господарювання, щодо яких можуть бути застосовані «заходи зовнішнього управління» з боку представників рф. Також він збирав та передавав російським військовим інформацію про учасників АТО/ООС у Купʼянському районі.

У колаборанта були доволі дружні стосунки з російськими військовими: він навіть брав участь у святкуванні разом з ними дня російського прикордонника.

Чоловік визнав свою вину частково. У судовому засіданні він додав, що «хотів врятувати людей».

Друга колаборантка — 35-річна мешканка Харкова. Під час повномасштабного вторгнення вона виїхала з обласного центру на свою дачу у с. Москалівка Чугуївського району. У липні минулого року жінка добровільно обійняла посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління військової цивільної адміністрації Харківської області». Вона займалась питаннями видачі російської гуманітарної допомоги та «зливала» своєму «керівництву» дані, документи про місцевих мешканців.

Обох колаборантів було викрито та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними двох осіб у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Обвинувальні вироки виніс Київський районний суд м. Харкова.

Обом колаборантам призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України на строк 10 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости