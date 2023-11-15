Ображав літніх батьків: 5 днів арешту в ізоляторі тимчасового тримання

Рішенням Київського районного суду міста Харкова чоловікові призначено покарання у вигляді пʼяти днів арешту.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

53-річний чоловік постійно ображав 75-річну матір та 81-річного батька, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою.

Щодо кривдника поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1 склали 6 адміністративних протоколів.

Чоловіку судом було призначено покарання у вигляді штрафу, потім громадських робіт і за результатами розгляду останніх двох протоколів про адміністративні правопорушення – арешт строком на 5 діб.

15 листопада поліцейські сектору протидії домашньому насильству доставили кривдника до ізолятора тимчасового тримання.

Агентство Телевидения Новости