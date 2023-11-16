Сенат проголосував тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Американський Сенат услід за Палатою представників ухвалив резолюцію про тимчасове продовження фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну після 17 листопада, та передав її на підпис президенту Байдену.

Про це повідомляє Reuters, пише Кореспондент.

Законопроєкт підтримали 87 сенаторів – майже всі демократи та більшість республіканців, проти висловилися 11.

Резолюція дозволяє продовжити виділення фінансів федеральним установам за двоетапною моделлю:

частина міністерств і відомств отримуватимуть кошти до 19 січня,решта – до 2 лютого наступного року.

Законопроєкт про тимчасовий бюджет ініціював спікер Палати представників Майк Джонсон.

Цей документ передбачає продовження фінансування військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм до 19 січня.

Фінансування всіх інших федеральних операцій, зокрема, оборони, закінчиться 2 лютого. Допомоги для України там немає.

Комбінований пакет національної безпеки, який містить допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).

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