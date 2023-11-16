Купив права в інтернеті: у Харкові затримано автомобіль
Сьогодні вночі, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21099 за порушення комендантської години.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.
Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина.
Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.