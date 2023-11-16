Енергетики заживили ще два населені пункти на Харківщині
У селах Донецьке та Сніжківка відновили електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго».
«Всі села громади були знеструмлені. Спочатку ми чекали, поки свою роботу виконають сапери. Далі йшли паралельно з ними, щоб не втрачати час.
У центрі громади – селі Оскіл – світло відновили у березні, у селах Студенок, Заводи та Співаківка – влітку.
Вже восени електрика з’явилася у Вірнопіллі, Донецькому, а тепер і в Сніжківці.
Дуже нас чекають у Топольському. Частково село заживили, але декілька дворів поки без світла. Найближчим часом підключимо і їх», – зазначили в Ізюмському РЕМ.
Станом на 16 листопада 2023 року в Харківській області залишаються знеструмленими менше ніж 70 населених пунктів.
Більш ніж половина з них знаходяться у прифронтовій зоні, де провести відновлювальні роботи неможливо, поки іде війна.
Загалом фахівці АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у майже 400 населених пунктах, де зареєстровано понад 215 тис. абонентів.