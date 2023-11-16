Енергетики заживили ще два населені пункти на Харківщині

У селах Донецьке та Сніжківка відновили електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго».

«Всі села громади були знеструмлені. Спочатку ми чекали, поки свою роботу виконають сапери. Далі йшли паралельно з ними, щоб не втрачати час.

У центрі громади – селі Оскіл – світло відновили у березні, у селах Студенок, Заводи та Співаківка – влітку.

Вже восени електрика з’явилася у Вірнопіллі, Донецькому, а тепер і в Сніжківці.

Дуже нас чекають у Топольському. Частково село заживили, але декілька дворів поки без світла. Найближчим часом підключимо і їх», – зазначили в Ізюмському РЕМ.

Станом на 16 листопада 2023 року в Харківській області залишаються знеструмленими менше ніж 70 населених пунктів.

Більш ніж половина з них знаходяться у прифронтовій зоні, де провести відновлювальні роботи неможливо, поки іде війна.

Загалом фахівці АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у майже 400 населених пунктах, де зареєстровано понад 215 тис. абонентів.

Агентство Телевидения Новости