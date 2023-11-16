Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 66

Поранено мирного жителя: прокурори фіксують наслідки нічних обстрілів Харківщини

Поранено мирного жителя: прокурори фіксують наслідки нічних обстрілів Харківщини

За даними слідства, 16 листопада опівночі ворог завдав удар, попередньо з ЗРК С-300, по Чугуївщині.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

У місті Чугуїв зазнали пошкоджень житлові будинки та навчальний заклад, а у селі Малинівка російська ракета влучила поблизу приватного домоволодіння.

Також 15 листопада російська армія вкотре обстріляла Купʼянщину.

Внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна отримав поранення 74-річний мирний мешканець. У селі Кругляківка пошкоджено приватний будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 