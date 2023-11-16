Поранено мирного жителя: прокурори фіксують наслідки нічних обстрілів Харківщини

За даними слідства, 16 листопада опівночі ворог завдав удар, попередньо з ЗРК С-300, по Чугуївщині.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

У місті Чугуїв зазнали пошкоджень житлові будинки та навчальний заклад, а у селі Малинівка російська ракета влучила поблизу приватного домоволодіння.

Також 15 листопада російська армія вкотре обстріляла Купʼянщину.

Внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна отримав поранення 74-річний мирний мешканець. У селі Кругляківка пошкоджено приватний будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости