Захисникам Харківщини передали безпілотник для коригування вогню

Харківські військові отримали безпілотний літальний апарат українського виробництва Sirko 2, розрахований для ведення аеророзвідки та дистанційного корегування вогню.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Безпілотник Sirko 2 може здійснювати вильоти на 30-40 кілометрів і підійматися на висоту майже в 2 кілометри.

Нагадаємо, напередодні мобільні групи області укомплектували ще 10 новими пікапами для більш ефективного захисту неба області від дронів-камікадзе.

Агентство Телевидения Новости