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Захисникам Харківщини передали безпілотник для коригування вогню

Захисникам Харківщини передали безпілотник для коригування вогню

Харківські військові отримали безпілотний літальний апарат українського виробництва Sirko 2, розрахований для ведення аеророзвідки та дистанційного корегування вогню.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Безпілотник Sirko 2 може здійснювати вильоти на 30-40 кілометрів і підійматися на висоту майже в 2 кілометри.

Нагадаємо, напередодні мобільні групи області укомплектували ще 10 новими пікапами для більш ефективного захисту неба області від дронів-камікадзе.

Агентство Телевидения Новости

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