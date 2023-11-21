Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:23
Просмотров: 93

На Харківщині незаконно передали у приватну власність ділянку у Гомільшанських лісах вартістю майже 3 млн грн

На Харківщині незаконно передали у приватну власність ділянку у Гомільшанських лісах вартістю майже 3 млн грн

Харківські правоохоронці встановили порушення вимог законодавства під час передачі фізичній особі у приватну власність земельної ділянки, розташованої у Чугуївському районі, а саме на території НПП «Гомільшанські ліси», площею 0,1 га та вартістю майже 3 млн гривень. 

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Проте, відповідно до чинного законодавства, землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної. Зміна цільового призначення земель вказаної категорії можлива у виключних випадках для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 

Суд у повному обсязі задовольнив позовну заяву керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про визнання незаконними та скасування рішень, визнання недійсними державного акту на право власності та договору купівлі-продажу, витребування земельної ділянки у власність держави.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті всі необхідні заходи для його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 