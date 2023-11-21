На Харківщині незаконно передали у приватну власність ділянку у Гомільшанських лісах вартістю майже 3 млн грн

Харківські правоохоронці встановили порушення вимог законодавства під час передачі фізичній особі у приватну власність земельної ділянки, розташованої у Чугуївському районі, а саме на території НПП «Гомільшанські ліси», площею 0,1 га та вартістю майже 3 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Проте, відповідно до чинного законодавства, землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної. Зміна цільового призначення земель вказаної категорії можлива у виключних випадках для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Суд у повному обсязі задовольнив позовну заяву керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про визнання незаконними та скасування рішень, визнання недійсними державного акту на право власності та договору купівлі-продажу, витребування земельної ділянки у власність держави.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті всі необхідні заходи для його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости