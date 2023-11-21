Російського агента, який коригував обстріли Харкова, судитимуть на Рівненщині

Обвинувальний акт стосовно харків’янина, якому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, скеровано до суду.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у 2022 році чоловіка завербував представник головного управління генштабу зс рф. На виконання завдань свого куратора обвинувачений збирав розвіддані про стратегічні і військові об’єкти, пункти дислокації підрозділів ЗСУ на території Харкова, а також місця розвантаження військової техніки та її наявність на одному зі стратегічних підприємств військово-промислового комплексу.

Крім того, зловмисник оперативно «зливав» інформацію спецслужбам рф про місця ракетних влучань у Харкові, таким чином докориговуючи обстріли. При цьому чоловік діяв з ідеологічних мотивів і усвідомлював, що працює всупереч інтересам України та її громадян.

Наразі прихильник «руського міра» очікує на «визволителів» під вартою і своєї вини не визнає.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України в Рівненській області за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки органу безпеки області.

Санкція статті за державну зраду передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости