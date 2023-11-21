Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:59
Просмотров: 135

Російського агента, який коригував обстріли Харкова, судитимуть на Рівненщині

Російського агента, який коригував обстріли Харкова, судитимуть на Рівненщині

Обвинувальний акт стосовно харків’янина, якому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, скеровано до суду.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у 2022 році чоловіка завербував представник головного управління генштабу зс рф. На виконання завдань свого куратора обвинувачений збирав розвіддані про стратегічні і військові об’єкти, пункти дислокації підрозділів ЗСУ на території Харкова, а також місця розвантаження військової техніки та її наявність на одному зі стратегічних підприємств військово-промислового комплексу.

Крім того, зловмисник оперативно «зливав» інформацію спецслужбам рф про місця ракетних влучань у Харкові, таким чином докориговуючи обстріли. При цьому чоловік діяв з ідеологічних мотивів і усвідомлював, що працює всупереч інтересам України та її громадян.

Наразі прихильник «руського міра» очікує на «визволителів» під вартою і своєї вини не визнає.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України в Рівненській області за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки органу безпеки області.

Санкція статті за державну зраду передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 