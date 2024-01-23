Розпочався «Рамштайн-18»: Остін закликав союзників надати Україні більше систем ППО

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, вже 18-те за рахунком, розпочалося сьогодні, 23 січня.

Голова Пентагона Ллойд Остін виступив зі промовою на заході у ході участі онлайн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони США.

Глава оборонного відомства Штатів закликав учасників «Рамштайну» надати Силам оборони України «більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення».

«путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором.

Він сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових”, – йдеться у його заяві.

Також глава Пентагону зазначив, що країни-союзники не повинні «коливатися в нашій підтримці України».

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