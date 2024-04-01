На Харківщині автівка вилетіла з траси: загинула жінка

30 березня на автошляху між селищами Покотилівка та Високий сталася ДТП.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де транспортний засіб декілька разів перекинувся.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка – 36-річна дружина водія. Чоловік у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости