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На Харківщині після обстрілів знеструмлено 500 абонентів
Внаслідок ворожих атак знеструмлено 500 точок обліку, також є ушкодження мереж у трьох населених пунктах (триває огляд).
Про це повідомляє Міненерго.
Всього в області через бойові дії залишаються знеструмленими 15,8 тисячі точок обліку.
У Харкові виявлено витік газу у під’їзд із зачиненої квартири. Від газопостачання відключено 5 споживачів.
В області через пошкодження внаслідок бойових дій припинено постачання газу майже 300 абонентам.