На Харківщині після обстрілів знеструмлено 500 абонентів

Внаслідок ворожих атак знеструмлено 500 точок обліку, також є ушкодження мереж у трьох населених пунктах (триває огляд).

Про це повідомляє Міненерго.

Всього в області через бойові дії залишаються знеструмленими 15,8 тисячі точок обліку.

У Харкові виявлено витік газу у під’їзд із зачиненої квартири. Від газопостачання відключено 5 споживачів.

В області через пошкодження внаслідок бойових дій припинено постачання газу майже 300 абонентам.

Агентство Телевидения Новости