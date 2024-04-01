Ракетній удар по Харківщині: поранено жінку

За процесуального керівництва Купʼянської, Харківської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 квітня близько 10:15 збройні сили рф завдали ракетний удар по місту Люботин.

Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, атака була здійснена ракетою типу С-300.

Також сьогодні приблизно о 10:00 російська армія завдала авіаудар по місту Купʼянськ. Отримала поранення 57-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу.

31 березня приблизно о 23:20 російські військовослужбовці обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, автомобілі, памʼятник, магазин тощо. Попередньо, ворог атакував населений пункт ракетою «Гром Е-1».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Агентство Телевидения Новости