У Вовчанську внаслідок обстрілів поранено 27-річну жінку

Сьогодні, 1 квітня, о 13:20, у місті Вовчанськ на Харківщині росіяни завдали ударів по житловим будинкам.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Осколкових травм зазнала 27-річна жінка, яку медики госпіталізували.

Нагадаємо, напередодні, 31 березня, близько 16:30 військові рф обстрілювали Вовчанськ касетними боєприпасами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків, господарчі споруди.

Агентство Телевидения Новости