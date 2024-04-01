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У Вовчанську внаслідок обстрілів поранено 27-річну жінку

У Вовчанську внаслідок обстрілів поранено 27-річну жінку

Сьогодні, 1 квітня, о 13:20, у місті Вовчанськ на Харківщині росіяни завдали ударів по житловим будинкам.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Осколкових травм зазнала 27-річна жінка, яку медики госпіталізували.

Нагадаємо, напередодні, 31 березня, близько 16:30 військові рф обстрілювали Вовчанськ касетними боєприпасами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків, господарчі споруди.

Агентство Телевидения Новости

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