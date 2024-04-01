У Харкові горіла дев’ятиповерхівка, рятувальники евакуювали 10 людей

1 квітня о 12:03 у Харкові на вулиці Лісаветінській, 5Б, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку: горіла квартира на 6 поверсі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце виклику прибули 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та 3 спеціальні автомобілі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив одну з кімнат у квартирі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза мешканцям верхніх поверхів.

Ланками газодимозахисної служби була проведена евакуація 10 людей на свіже повітря. Меддопомога мешканцям не знадобилася.

О 12:35 загоряння локалізували, о 13:43 ліквідували. На гасіння залучалося 28 осіб особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости