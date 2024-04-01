Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:02
Просмотров: 24

У Харкові горіла дев’ятиповерхівка, рятувальники евакуювали 10 людей

У Харкові горіла дев’ятиповерхівка, рятувальники евакуювали 10 людей

1 квітня о 12:03 у Харкові на вулиці Лісаветінській, 5Б, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку: горіла квартира на 6 поверсі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце виклику прибули 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та 3 спеціальні автомобілі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив одну з кімнат у квартирі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза мешканцям верхніх поверхів.

Ланками газодимозахисної служби була проведена евакуація 10 людей на свіже повітря. Меддопомога мешканцям не знадобилася.

О 12:35 загоряння локалізували, о 13:43 ліквідували. На гасіння залучалося 28 осіб особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 