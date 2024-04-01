Нові квартири та будинки замість зруйнованих окупантами отримали понад 200 жителів Харківщини

Понад 200 жителів Харківщини – з новим житлом замість зруйнованого окупантами. Держпрограма «єВідновлення» продовжує компенсувати людям нові оселі замість зруйнованих окупантами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вже 212 заявників, які подали заявку в «Дії» та надали всі необхідні документи, згідно з рішенням комісій отримали сертифікати про надання компенсацій за знищене майно.

Їх обміняли на нові помешкання – 165 квартир та 47 приватних будинків. На це спрямували 360 млн грн, із яких 354 млн грн – кошти держави.

Загалом станом на зараз у 24 громадах області сформовано 1518 сертифікатів на 2,2 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости