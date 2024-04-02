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На Харківщині викрито ще одну поплічницю окупантів: жінці оголошено підозру

На Харківщині викрито ще одну поплічницю окупантів: жінці оголошено підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка селища Дворічна Куп’янського району під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

У липні 2022 року жінка працевлаштувалась до псевдооргану влади, створеного загарбниками, і стала «и. о. специалиста сектора по делам семьи и детей Двуречанского территориального управления» у так званій «Временной гражданской администрации» району.

Колаборантка відповідала за видачу матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів місцевим мешканням, сприяючи формуванню позитивного іміджу держави-агресорки.

Свої обов’язки жінка виконувала до вересня 2022 року. Після деокупації, щоб не нести відповідальність за вчинене, колаборантка переїхала з Дворічної до одного із сіл у Красноградському районі області, де намагалась «почати життя з чистого аркуша».

Однак це не допомогло — правоохоронці все одно викрили її та повідомили про підозру.

Агентство Телевидения Новости

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