У Харкові патрульні виявили водія з підробленими документами

Патрульна поліція виявила у водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора, патрулюючи на вулиці Академіка Павлова, наші поліцейські зупинили автомобіль Daewoo за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

У наявних базах даних VIN номер авто відсутній, державний номер та свідоцтво про реєстрацію були здані в архів, а сам автомобіль зареєстрований на іншого власника.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости