У Харкові затримали прикордонника, який за хабар обіцяв колезі перевести його в інший підрозділ

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру харківському прикордоннику за вимагання хабара.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону. Фігурант повідомив, що може «вирішити це питання, поговоривши з потрібними людьми».

За це прикордонник просив 7,5 тис. доларів: ціну аргументував тим, що це складна процедура і, тільки використовуючи свій авторитет, він зможе допомогти з переведенням.

28 березня біля одного з Харківських кінотеатрів відбулася зустріч, на якій підозрюваний одержав хабар та був затриманий.

Прикордоннику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Агентство Телевидения Новости