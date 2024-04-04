На три роки відправили за ґрати ухилянта з Харківщини

У листопаді 2022 року чоловік отримав бойову повістку для подальшого прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для проходження військової служби під час мобілізації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах.

Будучи придатним за станом здоров`я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, на військову службу під час мобілізації до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП не з’явився.

Згодом чоловіку було повторно вручено повістку, проте і на цей раз він зʼявився.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав.

Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 28 березня 2023 року його визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Його визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). На підставі ст. 75 К України чоловіка звільнено від відбування призначеного йому покарання з випробуванням строком на два роки.

Не погодившись з вказаним вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку. Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено.

Вирок апеляційного суду набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости