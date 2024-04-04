Вбив рідну матір: на Харківщині затримано зловмисника

У Лозівському районі між сином та матір’ю виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс жінці тілесні ушкодження не сумісні с життям.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

29 березня 2024 року до поліції надійшло повідомлення від доньки потерпілої про те, що вона знайшла свою матір з ознаками побиття та викликала швидку.

Поліцейські відділення поліції №1 Лозівського РВП встановили, що 75-річна жінка перебувала в гостях у свого 55-річного сина.

Під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка. Чоловік побив матір по голові та залишив потерпілу на підлозі. Пізніше її знайшла донька.

З травмами голови жінку шпиталізували до лікарні міста Харків. 31 березня вона померла.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру.

Агентство Телевидения Новости