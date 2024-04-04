10 років позбавлення волі з конфіскацією майна: вирок наркоторговцю у Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 27-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в середині лютого 2022 року чоловік через месенджер Telegram придбав канабіс і PVP. Забравши пакунки з «товаром», зловмисник розфасував психотропи по маленьким пакетам у себе вдома, в селі Глибоке Харківського району.

Після цього відправився до Харкова, однак на одній зі станцій метро, його викрили правоохоронці. У ході огляду у чоловіка вилучили понад 100 згортків з PVP та пакунок з канабісом.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину лише частково. Зловмисник заявив, що не мав на меті займатися збутом.

Він пояснив, що декілька разів на тиждень вживає наркотики, тому і придбав канабіс. Щодо PVP чоловік зазначив, що психотропи віз своєму другу.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости