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Завершено спецрозслідування стосовно двох колаборантів, які відповідали за енергетику на окупованій Харківщині

Завершено спецрозслідування стосовно двох колаборантів, які відповідали за енергетику на окупованій Харківщині

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно 38-річного і 49-річного чоловіків за фактами колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обидва обвинувачені – жителі Луганської області, які мали досвід роботи у сфері топлива, енергетики та вугільної промисловості. Влітку 2022 року колаборанти переїхали в Куп’янськ, щоб працювати на ворога.

Так, 38-річний чоловік обійняв посаду «и. о. начальника Управления топлива, энергетики, и угольной промышленности Военно-гражданской администрации Харьковской области», 49-річний чоловік, у свою чергу, очолив відділ у вказаному управлінні.

Колаборанти контролювали додержання установлених лімітів та норм використання паливно-енергетичних ресурсів, займалися розробкою і складанням планів перспективного розвитку енергогосподарства, вносили пропозиції щодо оснащення підприємства.

Також вони організовували і контролювали проведення випробувань та приймань енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію, займалися формуванням і погодженням бюджету для виплати заробітної плати у російських рублях підлеглим працівникам, розробляли посадові інструкції і проводили наради.

Наразі обидва обвинувачених переховуються від слідства, їх оголошено у розшук. Чоловіків судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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