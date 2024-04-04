Завершено спецрозслідування стосовно двох колаборантів, які відповідали за енергетику на окупованій Харківщині

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно 38-річного і 49-річного чоловіків за фактами колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обидва обвинувачені – жителі Луганської області, які мали досвід роботи у сфері топлива, енергетики та вугільної промисловості. Влітку 2022 року колаборанти переїхали в Куп’янськ, щоб працювати на ворога.

Так, 38-річний чоловік обійняв посаду «и. о. начальника Управления топлива, энергетики, и угольной промышленности Военно-гражданской администрации Харьковской области», 49-річний чоловік, у свою чергу, очолив відділ у вказаному управлінні.

Колаборанти контролювали додержання установлених лімітів та норм використання паливно-енергетичних ресурсів, займалися розробкою і складанням планів перспективного розвитку енергогосподарства, вносили пропозиції щодо оснащення підприємства.

Також вони організовували і контролювали проведення випробувань та приймань енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію, займалися формуванням і погодженням бюджету для виплати заробітної плати у російських рублях підлеглим працівникам, розробляли посадові інструкції і проводили наради.

Наразі обидва обвинувачених переховуються від слідства, їх оголошено у розшук. Чоловіків судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости