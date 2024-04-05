Рубав ліс та передавав окупантам: судитимуть працівника лісгоспу на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

31 січня 2024 року правоохоронці затримали у місті Купʼянськ чергового колаборанта. Ним виявився майстер лісу Куп’янського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».

За даними слідства, під час окупації міста він свідомо та добровільно пішов на співпрацю з представниками рф. Підозрюваний став «мастером леса Купянского лесничества», незаконно створеного на базі українського держпідприємства. Свої обовʼязки колаборант виконував з травня 2022 року до деокупації регіону.

Чоловік вирубував український ліс для подальшої передачі деревини російським військовим.

За роботу на рф він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів.

Тривалий час чоловік намагався «замаскуватися» в Купʼянську, бувши «поза політикою», та періодично мешкав у родичів.

Наразі він перебуває під вартою. Колаборанта судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости