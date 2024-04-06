На Харківщині невідомі вдерлися в будинок 78-річної жінки та відібрали в пенсіонерки гроші

Вночі 12 березня в місті Валки Богодухівського району невідомі чоловіки пограбували 78-річну місцеву мешканку.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Зловмисники проникли до будинку, розташованому по вулиці Вусівській, та заволоділи грошима жінки. Після скоєння злочину невідомі зникли.

Поліція звертається до свідків злочину та всіх, хто володіє будь-якою інформацією про особи зловмисників, з проханням повідомити до відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області або зателефонувати за номерами: 0995569534, 0502305023 або на лінію 102.

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