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У Харкові невідомі залишили без газу 30 квартир

У Харкові невідомі залишили без газу 30 квартир

5 квітня у Харків упродовж дня сталося три випадки, коли невідомі особи перекривали газові крани на під’їздах житлових будинків. Загалом без газу залишалися 30 квартир.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Аварійними бригадами відновлено газопостачання всіх споживачів. Викликано поліцію.

Внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 17 тисяч абонентів. Діють графіки погодинних відключень – знеструмлено 300 тисяч точок обліку.

Агентство Телевидения Новости

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