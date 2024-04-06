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У Харкові невідомі залишили без газу 30 квартир
5 квітня у Харків упродовж дня сталося три випадки, коли невідомі особи перекривали газові крани на під’їздах житлових будинків. Загалом без газу залишалися 30 квартир.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Аварійними бригадами відновлено газопостачання всіх споживачів. Викликано поліцію.
Внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 17 тисяч абонентів. Діють графіки погодинних відключень – знеструмлено 300 тисяч точок обліку.